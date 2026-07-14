Чому світло вимикають мікрорайонами, а не в окремих будинках: відповідь ДТЕК

Під час відключень світла енергетики знеструмлюють не будинки, а енергооб'єкти, які їх живлять. Через це електрика зникає у цілих мікрорайонах.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомив ДТЕК.

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Відключають не будинки, а енергооб'єкти : енергетики знеструмлюють енергетичні об'єкти, які живлять один або кілька будинків.

: енергетики знеструмлюють енергетичні об'єкти, які живлять один або кілька будинків. Більш адресні графіки : через особливості мереж різні під'їзди одного будинку можуть вимикати за різними графіками, а інколи одночасно знеструмлюють групи будинків.

: через особливості мереж різні під'їзди одного будинку можуть вимикати за різними графіками, а інколи одночасно знеструмлюють групи будинків. Врахування об'єктів критичної інфраструктури : винятки з графіків можливі лише для офіційно визначених об'єктів критичної інфраструктури та будинків, підключених до тих самих ліній.

: винятки з графіків можливі лише для офіційно визначених об'єктів критичної інфраструктури та будинків, підключених до тих самих ліній. Зимовий досвід Києва: після масованих атак РФ для столиці запроваджували індивідуальні графіки, які формували окремо для кожної адреси з урахуванням технічних особливостей мереж.

"Задача операторів систем розподілу ДТЕК Мережі - доставляти світло максимальну кількість годин, наскільки це можливо за наявних обмежень. При цьому енергетики роблять усе для того, щоб тримати баланс між чергами, щоб всі отримали приблизно однакову кількість годин зі світлом", - наголосив в компанії.

Зазначається, що розподіл відключень відбувається автоматично в спеціальному програмному забезпеченні за затвердженими чергами.

Більш адресні графіки

"Важливо розуміти, що енергетики відключають не будинки, а енергооб’єкти, які їх живлять. До таких об’єктів може бути підключений як один будинок, так і два чи більше", - підкреслив ДТЕК.

Іноді трапляються випадки, коли під’їзди одного будинку відключаються за різними графіками, в різний час, оскільки заживлені від різних трансформаторних підстанцій.

"Так само в окремих випадках через особливості побудови мереж або їхній пошкоджений стан доводиться відключати групи будинків одночасно", - пояснили у компанії.

При цьому відключення застосовуються лише на той обсяг електроенергії, який необхідний для балансування енергосистеми.

Як враховуються об'єкти критичної інфраструктури

Графіки відключень застосовуються однаково до всіх будинків і вулиць - винятки можливі для об’єктів критичної інфраструктури, які офіційно внесені до спеціального переліку обласною військовою адміністрацією, та будинків, що підключені до тієї самої лінії.

"За понад 4 роки повномасштабної війни енергетики перевели вже всі такі будинки на резервні схеми, де це було технічно можливо", - заявив ДТЕК.

Досвід минулої зими у Києві

У Києві минулої зими внаслідок численних російських обстрілів енергетичної системи запроваджувались індивідуальні графіки включень.

Зазначається, що кожна адреса має індивідуальний графік, який формується окремо - під конкретний будинок і його технічні можливості отримувати електрику.