В Сумской области ввели аварийные отключения света и сделали важное предупреждение

"По указанию НЭК "Укрэнерго", в части Сумщины введены графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей", - сказано в заявлении.

Такое решение было принято из-за повреждений энергосистемы в результате постоянных российских обстрелов.

Что важно понимать, очередь при ГАО отображается на сайте АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе "Відключення" по Вашему адресу или номеру лицевого счета.

Кроме того, информацию можно найти в личном кабинете "E-Svitlo".

Важное предупреждение: очереди при графиках аварийных отключений не совпадают с очередями при почасовых отключениях.

В АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в очередной раз напомнили украинцам, что ГАО не имеют определенного времени возобновления распределения электроэнергии, ведь речь идет об аварийной ситуации.

Более того, запланированы отключения, связанные с последствиями атак на объекты энергетики.

"Мы продолжаем восстанавливать распределение электроэнергии! Работа продолжается 24/7. Сочувствуем всем, кого россия оставила без света", - сказано в заявлении.