В Сумской области ввели аварийные отключения света и сделали важное предупреждение

31 июля в части Сумской области будут действовать графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО".
"По указанию НЭК "Укрэнерго", в части Сумщины введены графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей", - сказано в заявлении.
Такое решение было принято из-за повреждений энергосистемы в результате постоянных российских обстрелов.
Что важно понимать, очередь при ГАО отображается на сайте АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе "Відключення" по Вашему адресу или номеру лицевого счета.
Кроме того, информацию можно найти в личном кабинете "E-Svitlo".
Важное предупреждение: очереди при графиках аварийных отключений не совпадают с очередями при почасовых отключениях.
В АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в очередной раз напомнили украинцам, что ГАО не имеют определенного времени возобновления распределения электроэнергии, ведь речь идет об аварийной ситуации.
Более того, запланированы отключения, связанные с последствиями атак на объекты энергетики.
"Мы продолжаем восстанавливать распределение электроэнергии! Работа продолжается 24/7. Сочувствуем всем, кого россия оставила без света", - сказано в заявлении.
Ранее РБК-Украина предупреждало, что графики отключения света могут вернуться и объясняло, почему это может произойти уже в августе.
Также мы писали, почему свет выключают микрорайонами, а не в отдельных домах.
Более того, стало известно, что российские захватчики начали бить по украинским энергообъектам 25 дронами одновременно.