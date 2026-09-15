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На Сумщине продлевают комендантский час: сколько будет длиться

17:21 15.09.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
На Сумщине продлевают комендантский час: сколько будет длиться Иллюстративное фото: в Сумской области с 15 сентября продлевают комендантский час (Getty Images)
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В Сумской области со среды, 16 сентября, комендантский час будет длиться на час дольше - с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

"В начале лета продолжительность комендантского часа была временно сокращена до 04:00. Такие изменения тогда ввели на определенный период по просьбе аграриев Сумщины - дополнительный утренний час был необходим для проведения сезонных полевых работ", - отметил он.

Григоров сообщил, что срок действия этого решения завершается, поэтому с завтрашнего дня комендантский час в Сумской области возвращается в режим 00:00-05:00.

Начальник ОВА подчеркнул, что безопасность остается главным приоритетом и призвал украинцев учитывать изменения при планировании поездок и работы.

Напомним, отдельные регионы Украины сократили продолжительность комендантского часа после рекомендаций правительства по пересмотру подходов к ночным ограничениям.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотреть подход к комендантскому часу.

Президент сообщил, что в Киеве ее продолжительность будет сокращена, а властям других городов предложат оценить действующие ограничения и, при необходимости, изменить их временные рамки.

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