На Сумщине продлевают комендантский час: сколько будет длиться
В Сумской области со среды, 16 сентября, комендантский час будет длиться на час дольше - с 00:00 до 05:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
"В начале лета продолжительность комендантского часа была временно сокращена до 04:00. Такие изменения тогда ввели на определенный период по просьбе аграриев Сумщины - дополнительный утренний час был необходим для проведения сезонных полевых работ", - отметил он.
Григоров сообщил, что срок действия этого решения завершается, поэтому с завтрашнего дня комендантский час в Сумской области возвращается в режим 00:00-05:00.
Начальник ОВА подчеркнул, что безопасность остается главным приоритетом и призвал украинцев учитывать изменения при планировании поездок и работы.
Напомним, отдельные регионы Украины сократили продолжительность комендантского часа после рекомендаций правительства по пересмотру подходов к ночным ограничениям.
Отметим, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотреть подход к комендантскому часу.
Президент сообщил, что в Киеве ее продолжительность будет сокращена, а властям других городов предложат оценить действующие ограничения и, при необходимости, изменить их временные рамки.