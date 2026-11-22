За попередньою інформацією, двоє місцевих жителів натрапили на російський безпілотник, який здетонував. Унаслідок вибуху підліток дістав тяжкі травми, від яких загинув на місці.

Григоров висловив співчуття рідним і близьким загиблого хлопця.

Очільник ОВА наголосив, що загроза від вибухонебезпечних предметів залишається надзвичайно високою, особливо у прикордонних громадах.

Місцевих жителів закликають не наближатися до невідомих предметів, не торкатися їх і не намагатися переносити. Це можуть бути нерозірвані боєприпаси, російські дрони або інші вибухонебезпечні предмети.

"Обов’язково пояснюйте ці правила дітям. У разі виявлення підозрілих предметів відійдіть на безпечну відстань і повідомте 101 або 102", - підсумував Григоров.