Російські війська атакували безпілотниками Вишгородський район Київської області. В результаті удару пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, у якому зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи глави ОВА Київщини Тимура Ткаченка.

За словами Ткаченка, після ворожої атаки в будинку виникла пожежа. Наразі рятувальники проводять евакуацію мешканців та аварійно-рятувальні й пошукові роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Також відомо про двох постраждалих. Серед них - підліток, який дістав множинні осколкові поранення руки. Його госпіталізували до лікарні.

Ще одна постраждала - 22-річна дівчина. Вона отримала різані рани стопи, медики надали їй допомогу на місці.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення магазину та будівлю дитячого садка, розташованого поруч із житловим будинком.

На місці працюють підрозділи ДСНС, психологи та бригада екстреної медичної допомоги. Інформація щодо наслідків атаки, зокрема кількості загиблих і постраждалих, уточнюється.