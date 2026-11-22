По предварительной информации, двое местных жителей столкнулись с российским беспилотником, который сдетонировал. В результате взрыва подросток получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте.

Григоров выразил соболезнования родным и близким погибшего парня.

Глава ОВА подчеркнул, что угроза взрывоопасных предметов остается чрезвычайно высокой, особенно в пограничных общинах.

Местных жителей призывают не приближаться к неизвестным предметам, не прикасаться к ним и не пытаться переносить. Это могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, российские дроны или другие взрывоопасные предметы.

"Обязательно объясняйте эти правила детям. В случае обнаружения подозрительных предметов отойдите на безопасное расстояние и сообщите 101 или 102", - подытожил Григоров.