В Сумской области в результате взрыва российского беспилотника погиб 14-летний подросток. Трагедия произошла утром 22 ноября в Новослободской общине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
По предварительной информации, двое местных жителей столкнулись с российским беспилотником, который сдетонировал. В результате взрыва подросток получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте.
Григоров выразил соболезнования родным и близким погибшего парня.
Глава ОВА подчеркнул, что угроза взрывоопасных предметов остается чрезвычайно высокой, особенно в пограничных общинах.
Местных жителей призывают не приближаться к неизвестным предметам, не прикасаться к ним и не пытаться переносить. Это могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, российские дроны или другие взрывоопасные предметы.
"Обязательно объясняйте эти правила детям. В случае обнаружения подозрительных предметов отойдите на безопасное расстояние и сообщите 101 или 102", - подытожил Григоров.
Напомним, в ночь на 22 ноября Россия атаковала Украину 186 ударными беспилотниками из восьми направлений. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 161 дрон. В то же время, зафиксировали попадание на 18 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников еще на шести.
В частности, ночью 22 ноября российские войска атаковали Вышгородский район Киевской области, в результате чего был поврежден пятиэтажный жилой дом. Из-за удара разрушены квартиры с первого по пятый этаж.
Спасательная операция продолжается. По состоянию на утро14 человек до сих пор не выходят на связь.