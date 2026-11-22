Після російського удару по житловому будинку у Димері Київської області 14 людей не виходять на зв’язок. Пошуково-рятувальна операція триває.

"Від ранку триває пошуково-рятувальна операція у Димері на Київщині. Дев’ять людей уже евакуювали та локалізували пожежу. Але на жаль, під завалами ще можуть бути люди: 14 людей не виходять на зв’язок", - повідомив Зеленський.

Також президент повідомив про поранену дитину внаслідок російського удару КАБами по житлових будинках у Запоріжжі.

Загалом протягом тижня Росія атакувала 20 регіонів України, випустивши близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів. Значна частина з них - балістика, зокрема північнокорейська, яку росіяни постійно допомагають Пхеньяну модернізовувати, щоб вона била точніше.

"На фоні цього особливо складно зрозуміти затримки у постачанні антибалістики для України. Потрібно посилювати наш захист. Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до Patriot, які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески у програму PURL, яка є нашим головним джерелом антибалістики", - наголосив Зеленський.