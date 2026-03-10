Сумщина під прицілом? Навіщо РФ промацує кордон і чи зможе створити "буферну зону"

Що відбувається на фронті Сумщини

Минулого тижня стало відомо, що російські окупанти викрали 19 мешканців Сопича - меленького села, розташованого прямо під кордоном Сумщини з Росією. А днями аналітики порталу Deepstate повідомили про розширення "червоних зон" на Сумщині на ділянках, які утримують підрозділи Територіальної оборони.

На початку грудня ворог захопив ділянку площею 45 квадратних кілометрів довкола села Грабовське. А тепер - ворог зайшло у сусідні населені пункти: Попівку та Високе

Також, за даними Deepstate, росіяни зайшли у село Комарівка. А от у Сопич ворог заходив, жорстко прикриваючись місцевими жителями.

Крім того, аналітики фіксують вздовж кордону на Сумщині велику кількість "сірих зон", де противник прощупує обстановку.

Які мета та тактика ворога

Як розповів "Українській правді" командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий, перед російським угрупованням "Сєвєр" стоїть завдання створити так звану "буферну зону" вздовж кордону.

Окупанти діють невеликими силами від штурмової роти до батальйону, застосовуючи "тактику тисячі порізів". Після таких відволікаючих дій росіяни не заводять важку техніку і не проводять масованих штурмів.

Військове командування ідентифікувало загалом 12 ділянок, де противник намагатиметься створити "буферну зону". Зокрема, йдеться про Краснопільський та Великописарівський напрямки на Сумщині, а також Золочівський напрямок на Харківщині.

Фото: РФ планує створити "буферну зону" на Сумщині (РБК-Україна)

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, активними діями на Сумщині росіяни намагаються відтягнути українські сили з півдня та сходу, де Сили оборони проводять успішні контрнаступальні дії.

Ворог постійно "промацує" лінію оборони, шукаючи слабкі місця. Водночас російська пропаганда активно використовує ці локальні просування для імітації перемог на тлі невдач на пріоритетних ділянках фронту, зазначив він.

"Мета - дійсно "буферна зона". Ця мета була визначена російським командуванням ще минулого року і нікуди не зникала. Просто не вдавалося ворогові реалізувати ці завдання. І зараз особливо не вдається. Але вони намагаються", - сказав Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

Чи реалістичний план ворога

За словами Мусієнка, українські Сили оборони "зробили дуже багато", щоб не дати ворогу зайти вглиб на 10-15 кілометрів.

"Попри тиск, наприклад, на тому ж Вовчанському напрямку, просувань на Харківщині немає. На Сумщині, якщо ми подивимося, там теж мова йде зараз про невеликі села на кордоні, де ворог намагається закріплюватися", - пояснив він.

На думку Мусієнка, російська армія продовжуватиме активно діяти вздовж кордону, місцями їй вдаватиметься закріпитися. Але загрози масштабних операцій на сьогодні там немає.

"Наразі сказати про те, що це великі якісь такі чисельні війська, які можуть зараз прямо реалізовувати завдання щодо "буферної зони", не можна", - резюмував військовий експерт.