Сумніви про те, чи український Крим, відкриють пекло, - глава МЗС Литви
Дискусій про належність Криму не може бути. Сумніви про належність півострова відкриють портал у пекло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, якого цитує Delfi.
Він наголосив, що окупація та анексія Криму росіянами, які суперечать міжнародному праву, повністю виходять за рамки. Глава МЗС Литви наголосив, що з точки зору міжнародного права Крим є невід'ємною частиною України і дискусій про це не може бути.
На думку Будріса, розмови про належність Криму можуть показати поганий приклад іншим, що окупуючи територію та утримуючи її протягом кількох років, можна претендувати на неї.
"Ставлячи під сумнів принципи міжнародного права, питання приналежності Криму, ми відкриваємо пекло, з якого вилізуть такі чорти, яких назад не заженеш", - сказав він.
Міністр додав, що Литва ніколи не погодиться з порушеннями міжнародного права - "ґвалтувати державу, забирати територію, говорити, що все добре, ви стали менше, це шлях у пекло".
США можуть визнати Крим російським
Нагадаємо, 19 квітня видання Bloomberg повідомляло, що США можуть визнати Крим російським у рамках мирної угоди.
Західні ЗМІ зазначали, що згідно з мирним планом Дональда Трампа Україна повинна визнати Крим та інші окуповані території частиною РФ, відмовитися від НАТО і не тільки.
Президент Володимир Зеленський 22 квітня, спілкуючись з журналістами, повторив, що Україна не визнаватиме ніякі свої території російськими.
Трамп після зустрічі представників України, Європи і США у Лондоні 23 квітня, яку проігнорував держсекретар Марко Рубіо, заявив, що висловлювання Зеленського ускладнюють врегулювання війни.
Президент України у відповідь нагадав про Кримську декларацію, яку ухвалили США за першого президентства Дональда Трампа.
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