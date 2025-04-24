Сомнения о том, украинский ли Крым, откроют ад, - глава МИД Литвы
Дискуссий о принадлежности Крыма не может быть. Сомнения о принадлежности полуострова откроют портал в ад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, которого цитирует Delfi.
Он подчеркнул, что оккупация и аннексия Крыма россиянами, которые противоречат международному праву, полностью выходят за рамки. Глава МИД Литвы подчеркнул, что с точки зрения международного права Крым является неотъемлемой частью Украины и дискуссий об этом не может быть.
По мнению Будриса, разговоры о принадлежности Крыма могут показать плохой пример другим, что оккупируя территорию и удерживая ее в течение нескольких лет, можно претендовать на нее.
"Ставя под сомнение принципы международного права, вопрос принадлежности Крыма, мы открываем ад, из которого вылезут такие черти, которых обратно не загонишь", - сказал он.
Министр добавил, что Литва никогда не согласится с нарушениями международного права - "насиловать государство, забирать территорию, говорить, что все хорошо, вы стали меньше, это путь в ад".
США могут признать Крым российским
Напомним, 19 апреля издание Bloomberg сообщало, что США могут признать Крым российским в рамках мирного соглашения.
Западные СМИ отмечали, что согласно мирному плану Дональда Трампа Украина должна признать Крым и другие оккупированные территории частью РФ, отказаться от НАТО и не только.
Президент Владимир Зеленский 22 апреля, общаясь с журналистами, повторил, что Украина не будет признавать никакие свои территории российскими.
Трамп после встречи представителей Украины, Европы и США в Лондоне 23 апреля, которую проигнорировал госсекретарь Марко Рубио, заявил, что высказывания Зеленского усложняют урегулирование войны.
Президент Украины в ответ напомнил о Крымской декларации, которую приняли США при первом президентстве Дональда Трампа.
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