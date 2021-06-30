Сумму возмещения банковских вкладов хотят увеличить втрое: Рада приняла закон за основу

В Украине гарантированную сумму возмещения вкладов в банках могут увеличить с 200 тысяч гривен до 600 тысяч гривен. Верховная рада приняла за основу законопроект №5542-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ предлагает повысить сумму предельного размера возмещения средств по вкладам с 200 до 400 тысяч гривен до 31 декабря 2022 года и до 600 тысяч гривен - с 1 января 2023 года.

Так, финансовый комитет рекомендовал парламенту одобрить этот документ за основу.

Напомним, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в ФГВФЛ. В случае банкротства банка государство больше не будет гарантировать вклады.

Как писало РБК-Украина, ВР также разрешила Фонду гарантирования вкладов физических лиц судиться в интересах кредиторов проблемных банков. Народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №№4547.