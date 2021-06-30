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Фонду гарантирования вкладов разрешили судиться в интересах кредиторов проблемных банков

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Украина, Среда 30 июня 2021 12:23
Фонду гарантирования вкладов разрешили судиться в интересах кредиторов проблемных банков Фото: Рада разрешила ФГВФЛ судиться в интересах кредиторов проблемных банков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада разрешила Фонду гарантирования вкладов физических лиц судиться в интересах кредиторов проблемных банков. Народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №№4547.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 274 нардепа.

Он вносит изменение в статью 128 Уголовно-процессуального кодекса, которое разрешает Фонду подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации.

В таком случае ФГВФЛ получает статус гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации.

Закон вступит в силу одновременно с вступлением в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о совершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов этих банков".

Напомним, в Украине усовершенствуют процедуру ликвидации банков. Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №4546.

Как писало РБК-Украина, в стране также укрепят корпоративное управление в банках. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №4367.

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