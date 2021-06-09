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Комитет Рады поддержал увеличение суммы возмещения банковских вкладов втрое

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Украина, Среда 09 июня 2021 14:31
Комитет Рады поддержал увеличение суммы возмещения банковских вкладов втрое Фото: сумму гарантирования вкладов постепенно увеличат до 600 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект 5542-1. Документом предлагается увеличить гарантированную сумму вкладов в банках с 200 тысяч гривен до 600 тысяч гривен.

Об этом написал глава комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Как отметил Гетманцев, проект №5542-1 предусматривает обретение Ощадбанком статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также постепенное увеличение суммы предельного размера возмещения по вкладам до 600 тыс. гривен.

Отметим, законопроектом 5542-1 предлагается повысить сумму предельного размера возмещения средств по вкладам с 200 до 400 тыс. гривен до 31 декабря 2022 года и до 600 тыс. гривен с 1 января 2023 года.

Напомним, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В случае банкротства банка государство больше не будет гарантировать вклады.

Как сообщало РБК-Украина, Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен.

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