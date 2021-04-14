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Ощадбанк может вступить в Фонд гарантирования вкладов: что это значит

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 13:27
Ощадбанк может вступить в Фонд гарантирования вкладов: что это значит Фото: Ощадбанк вступит в Фонд гарантирования вкладов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В случае банкротства банка государство больше не будет гарантировать вклады.

Проект закона одобрен на заседании правительства 14 апреля, которое транслировалось в Youtube.

Нормами законопроекта предлагается отменить государственную гарантию на вклады физических лиц в Ощадбанке и распространить механизм гарантирования вкладов физических лиц вкладчиков банка.

При этом предлагается, что после вхождения Ощадбанка в Фонд государство продолжит гарантировать все ранее привлеченные вклады. Это касается той части, которая превышает предельный размер возмещения средств по вкладам за счет ФГВФЛ (сейчас 200 тысяч гривен). Кроме того, если по вкладу, привлеченным Ощадбанком до дня обретения им статуса участника Фонда, Фонд не возмещает средства, такой вклад гарантируется государством. Эти нормы будут действовать в течение шести месяцев после вхождения банка в Фонд.

Напомним, по состоянию на 1 марта членами Фонда гарантирования вкладов физических лиц были 72 банка, в которых было 609,2 млрд гривен вкладов физических лиц. Под гарантии (до 200 тысяч гривен) подпадали вклады на сумму 352,8 млрд гривен. Вклады физических лиц в Ощадбанке составили 77,2 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен.

Напомним, в сентябре 2020 года Совет по финансовой стабильности согласовал план вхождения государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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