Сумму возмещения банковских вкладов хотят увеличить втрое: Рада приняла закон за основу
В Украине гарантированную сумму возмещения вкладов в банках могут увеличить с 200 тысяч гривен до 600 тысяч гривен. Верховная рада приняла за основу законопроект №5542-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 235 нардепов.
Закон также предоставит Ощадбанку статус участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Документ предлагает повысить сумму предельного размера возмещения средств по вкладам с 200 до 400 тысяч гривен до 31 декабря 2022 года и до 600 тысяч гривен - с 1 января 2023 года.
Так, финансовый комитет рекомендовал парламенту одобрить этот документ за основу.
Напомним, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в ФГВФЛ. В случае банкротства банка государство больше не будет гарантировать вклады.
Как писало РБК-Украина, ВР также разрешила Фонду гарантирования вкладов физических лиц судиться в интересах кредиторов проблемных банков. Народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №№4547.