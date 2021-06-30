Суму відшкодування банківських вкладів хочуть збільшити втричі: Рада прийняла закон за основу

В Україні гарантовану суму відшкодування вкладів у банках можуть збільшити з 200 тисяч гривень до 600 тисяч гривень. Верховна рада прийняла за основу законопроект №5542-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ пропонує підвищити суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 200 до 400 тисяч гривень до 31 грудня 2022 року і до 600 тисяч гривень - з 1 січня 2023 року.

Так, фінансовий комітет рекомендував парламенту схвалити цей документ за основу.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів схвалив законопроект про входження державного Ощадбанку в ФГВФО. У разі банкрутства банку держава більше не буде гарантувати вклади.

Як писало РБК-Україна, ВР також дозволила Фонду гарантування вкладів фізичних осіб судитися в інтересах кредиторів проблемних банків. Народні депутати прийняли в другому читанні відповідний законопроект №№4547.