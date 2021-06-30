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Суму відшкодування банківських вкладів хочуть збільшити втричі: Рада прийняла закон за основу

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Україна, Середа 30 червня 2021 13:21
Суму відшкодування банківських вкладів хочуть збільшити втричі: Рада прийняла закон за основу Фото: Рада хоче збільшити втричі суму відшкодування банківських вкладів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні гарантовану суму відшкодування вкладів у банках можуть збільшити з 200 тисяч гривень до 600 тисяч гривень. Верховна рада прийняла за основу законопроект №5542-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 235 нардепів.

Закон також надасть Ощадбанку статус учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Документ пропонує підвищити суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 200 до 400 тисяч гривень до 31 грудня 2022 року і до 600 тисяч гривень - з 1 січня 2023 року.

Так, фінансовий комітет рекомендував парламенту схвалити цей документ за основу.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів схвалив законопроект про входження державного Ощадбанку в ФГВФО. У разі банкрутства банку держава більше не буде гарантувати вклади.

Як писало РБК-Україна, ВР також дозволила Фонду гарантування вкладів фізичних осіб судитися в інтересах кредиторів проблемних банків. Народні депутати прийняли в другому читанні відповідний законопроект №№4547.

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