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Сумма ущерба от пожаров в Житомирской области составляет почти 25 млн гривен

Новости » Политика     20.04.2020 - 18:02
Сумма ущерба от пожаров в Житомирской области составляет почти 25 млн гривен
Фото: лесной пожар в Житомирской области facebook.com/vladyslav.kryklii)

В результате чрезвычайной ситуации было эвакуировано около полусотни человек

Пожары в Житомирской области нанесли убытков почти на 25 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было эвакуировано около полусотни человек. При этом отмечается, что много сгоревших домов были пустыми, а жертв среди населения нет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности. Изменения законодательства по мерам противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается тушение четырех очагов пожара спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд "Укрзализныци" для ликвидации пожара в Житомирской области.

Кроме того, продолжается ликвидация лесных пожаров в Житомирской области. Пока остаются активными еще четыре лесных пожара. Огнем охвачено 4260 гектаров территории.

Добавим, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Кабинет министров предоставит необходимое финансирование людям, которые пострадали от пожаров.

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