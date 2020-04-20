ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сума збитків від пожеж в Житомирській області становить майже 25 млн гривень

Новини » Політика     20.04.2020 - 18:02
Сума збитків від пожеж в Житомирській області становить майже 25 млн гривень
Фото: лісова пожежа в Житомирській області (facebook.com/vladyslav.kryklii)

Внаслідок надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей

Пожежі в Житомирській області завдали збитків майже на 25 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, за попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей. При цьому зазначається, що багато згорілих будинків були порожніми, а жертв серед населення немає.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки. Зміни законодавства щодо заходів протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні триває гасіння чотирьох осередків пожежі, рятувальники залучили три вертольоти і пожежний потяг "Укрзалізниці" для ліквідації пожежі в Житомирській області.

Крім того, триває ліквідація лісових пожеж в Житомирській області. Поки залишаються активними ще чотири лісові пожежі. Вогнем охоплено 4260 гектарів території.

Додамо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Кабінет міністрів надасть необхідне фінансування людям, які постраждали від пожеж.

У Житомирській області локалізували ще 2 осередки лісової пожежі Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через лісові пожежі
Новини України пожежаОфіс президента
News
On Top