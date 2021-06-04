ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сума компенсацій за катастрофу МАУ в Ірані не може бути одностороннім рішенням, - МЗС

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 червня 2021 17:42
Сума компенсацій за катастрофу МАУ в Ірані не може бути одностороннім рішенням, - МЗС Фото: У МЗС прокоментували рішення Ірану про суму компенсацій (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Конкретна сума компенсацій постраждалим і загиблим в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном повинна не повинна прийматися одностороннім рішенням влади Ірану.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Конкретна сума компенсацій повинна стати результатом домовленості урядів усіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням", - сказав він.

За його словами, кінцевою метою зусиль України та інших постраждалих держав повинні стати забезпечення справедливості щодо жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їх родичів і неповторення подібного злочину в майбутньому.

"Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу", - додав речник МЗС.

При цьому він зазначив, що цьому процесу повинні передувати встановлення всіх обставин збивання Іраном літака і притягнення винних до відповідальності. "Тільки після цього можна говорити про розмір грошових виплат, - підкреслив Ніколенко.

"Очікуємо від Ірану сумлінного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, посольство Ірану в Україні заявило, що Тегеран згоден виплатити компенсацію всім сторонам, постраждалим в результаті катастрофи літака МАУ. Про механізм і шляхи отримання компенсації пообіцяли оголосити пізніше.

Зазначимо, цього тижня у Києві пройшов черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за крах літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція і Британія висунули Ірану ряд вимог.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно правозахисники повідомили, що Іран нібито залякував родичів жертв катастрофи літака МАУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Міжнародні авіалінії України Компенсация Іран
NEWS
У санкційних списках РНБО немає жодної випадкової людини, - Данілов
У санкційних списках РНБО немає жодної випадкової людини, - Данілов
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари