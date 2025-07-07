З сумкою за 220 тисяч і в трендовій спідниці: Магучіх показала стильний літній образ

Українська спортсменка Ярослава Магучіх вразила модним літнім образом. Вона поєднала трендову багатоярусну спідницю з базовою футболкою і доповнила лук сумкою відомого бренду.
РБК-Україна з посиланням на її Instagram легкоатлетки вирішило розповісти про трендовий образ для спекотних днів.
Футболка
Для повсякденного образу Ярослава обрала білу футболку вільного крою. На футболці є принт з морськими мотивами та абстрактними елементами, що надає образу невимушеності.
Спідниця
Доповнює образ коротка біла спідниця з кількома ярусами воланів. Ці яруси мають мереживні вставки, що надає спідниці жіночності, легкості та грайливості.
Окуляри
На обличчі - стильні окуляри з тонкою оправою і затемненими лінзами.
Прикраси
На шиї у неї тонкий ланцюжок з підвіскою, а на зап'ясті видно годинник. Ці аксесуари мінімалістичні та добре вписуються в легкий літній образ. На іншій руці видніється каблучка, яку їй подарував її коханий на заручини.
Сумка
В одній руці вона тримає невелику сумочку з цікавим квітковим візерунком від всесвітньовідомого бренду, що додає яскравого акценту до монохромного білого вбрання.
Образ має дуже гармонійний вигляд і створює враження легкості, свіжості та літньої безтурботності. Він ідеально підходить для денних прогулянок, відпочинку або зустрічей у теплу погоду.
Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)
Для повсякденного лука українська спортсменка обрала сумку Christian Dior.
"Модель повністю розшита багатобарвним мотивом D-Floral П'єтро Руффо, що демонструє польові квіти в сільському й елегантному візерунку. Підпис Christian Dior Paris прикрашає передню частину, а підвіски DIOR з блідо-золотистого металу ще більше підкреслюють силует", - сказано на сайті бренду.
Вартість такої сумки на сайті - 20 000 польських злотих (близько 220 тисяч гривень).
Скільки коштує сумка як у Магучіх (скриншот)
Повернення бохо і романтики
Мода 2025 року активно надихається стилем бохо, кантрі та романтичними 2000-ми. Спідниця з воланами ідеально вписується в цю естетику: легка, повітряна, жіночна - вона символізує свободу і природність, чого зараз багатьом не вистачає.
Універсальність і комфорт
Таку спідницю легко стилізувати - з базовою футболкою, топом на бретелях, жакетом або навіть oversize-сорочкою. Багатошаровість створює рух і об'єм, але не сковує тіло. Особливо у спеку - це виграшний вибір.
Візуальна легкість
Волани красиво підкреслюють талію і приховують те, що не хочеться показувати. Вони надають образу динаміки та м'якості, роблячи його візуально стрункішим і легшим. Особливо ефектні спідниці з ярусами або асиметрією.
Як носити спідницю з воланами:
Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)
Вас також може зацікавити