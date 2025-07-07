С сумкой за 220 тысяч и в трендовой юбке: Магучих показала стильный летний образ 

Какой "лук" выбрала Магучих

Футболка

Для повседневного образа Ярослава выбрала белую футболку свободного кроя. На футболке есть принт с морскими мотивами и абстрактными элементами, что придает образу непринужденности.

Юбка

Дополняет образ короткая белая юбка с несколькими ярусами воланов. Эти ярусы имеют кружевные вставки, что придает юбке женственность, легкость и игривость.

Очки

На лице - стильные очки с тонкой оправой и затемненными линзами.

Украшения

На шее у нее тонкая цепочка с подвеской, а на запястье видны часы. Эти аксессуары минималистичны и хорошо вписываются в легкий летний образ. На другой руке виднеется кольцо, которое ей подарил ее возлюбленный на помолвку.

Сумка

В одной руке она держит небольшую сумочку с интересным цветочным узором от всемирно известно бренда, что придает яркий акцент к монохромному белому наряду.

Образ выглядит очень гармонично и создает впечатление воздушности, свежести и летней беззаботности. Он идеально подходит для дневных прогулок, отдыха или встреч в теплую погоду.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Сколько стоит сумка как у Ярославы Магучих

Для повседневного лука украинская спортсменка выбрала сумку Christian Dior.

"Модель полностью расшита многоцветным мотивом D-Floral Пьетро Руффо, демонстрирующим полевые цветы в деревенском и элегантном узоре. Подпись Christian Dior Paris украшает переднюю часть, а подвески DIOR из бледно-золотистого металла еще больше подчеркивают силуэт", - сказано на сайте бренда.

Стоимость такой сумки на сайте - 20 000 польских злотых (около 220 тысяч гривен).

Сколько стоит сумка как у Магучих (скриншот)

Почему юбка с воланами - тренд лета 2025

Возвращение бохо и романтики

Мода 2025 года активно вдохновляется стилем бохо, кантри и романтическими 2000‑ми. Юбка с воланами идеально вписывается в эту эстетику: легкая, воздушная, женственная - она символизирует свободу и природность, чего сейчас многим не хватает.

Универсальность и комфорт

Такую юбку легко стилизовать - с базовой футболкой, топом на бретелях, жакетом или даже oversize-рубашкой. Многослойность создаёт движение и объем, но не сковывает тело. Особенно в жару - это выигрышный выбор.

Визуальная легкость

Воланы красиво подчеркивают талию и скрывают то, что не хочется показывать. Они придают образу динамику и мягкость, делая его визуально стройнее и легче. Особенно эффектны юбки с ярусами или асимметрией.

Как носить юбку с воланами:

выбирайте мягкие ткани (шифон, кружево, хлопок), создающие приятное движение и легкость

сочетайте с простыми топами: белая футболка, кроп-топ, трикотажный свитер, чтобы балансировать объем

добавляйте аксессуары: узкий ремень - он структурирует силуэт, а ковбойские сапоги или сандалии на платформе придадут настроения.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)