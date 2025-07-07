С сумкой за 220 тысяч и в трендовой юбке: Магучих показала стильный летний образ 

Украинская спортсменка Ярослава Магучих поразила модным летним образом. Она соединила трендовую многоярусную юбку с базовой футболкой и дополнила лук сумкой известного бренда.
РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram легкоатлетки решило рассказать про трендовый образ для жарких дней.
Футболка
Для повседневного образа Ярослава выбрала белую футболку свободного кроя. На футболке есть принт с морскими мотивами и абстрактными элементами, что придает образу непринужденности.
Юбка
Дополняет образ короткая белая юбка с несколькими ярусами воланов. Эти ярусы имеют кружевные вставки, что придает юбке женственность, легкость и игривость.
Очки
На лице - стильные очки с тонкой оправой и затемненными линзами.
Украшения
На шее у нее тонкая цепочка с подвеской, а на запястье видны часы. Эти аксессуары минималистичны и хорошо вписываются в легкий летний образ. На другой руке виднеется кольцо, которое ей подарил ее возлюбленный на помолвку.
Сумка
В одной руке она держит небольшую сумочку с интересным цветочным узором от всемирно известно бренда, что придает яркий акцент к монохромному белому наряду.
Образ выглядит очень гармонично и создает впечатление воздушности, свежести и летней беззаботности. Он идеально подходит для дневных прогулок, отдыха или встреч в теплую погоду.
Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
Для повседневного лука украинская спортсменка выбрала сумку Christian Dior.
"Модель полностью расшита многоцветным мотивом D-Floral Пьетро Руффо, демонстрирующим полевые цветы в деревенском и элегантном узоре. Подпись Christian Dior Paris украшает переднюю часть, а подвески DIOR из бледно-золотистого металла еще больше подчеркивают силуэт", - сказано на сайте бренда.
Стоимость такой сумки на сайте - 20 000 польских злотых (около 220 тысяч гривен).
Сколько стоит сумка как у Магучих (скриншот)
Возвращение бохо и романтики
Мода 2025 года активно вдохновляется стилем бохо, кантри и романтическими 2000‑ми. Юбка с воланами идеально вписывается в эту эстетику: легкая, воздушная, женственная - она символизирует свободу и природность, чего сейчас многим не хватает.
Универсальность и комфорт
Такую юбку легко стилизовать - с базовой футболкой, топом на бретелях, жакетом или даже oversize-рубашкой. Многослойность создаёт движение и объем, но не сковывает тело. Особенно в жару - это выигрышный выбор.
Визуальная легкость
Воланы красиво подчеркивают талию и скрывают то, что не хочется показывать. Они придают образу динамику и мягкость, делая его визуально стройнее и легче. Особенно эффектны юбки с ярусами или асимметрией.
Как носить юбку с воланами:
Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
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