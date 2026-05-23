Суми завтра на 10 годин залишаться без світла: в чому причина

У неділю, 24 травня, Суми залишаться на 10 годин без електроенергії через відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міського голови Сум, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря.

Водопостачання у звичайному режимі буде відновлено після завершення робіт.

Чрез знеструмлення підкачувальних насосів ЦТП водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок може бути ускладнене. Тому мешканцям рекомендують зробити запас води вже сьогодні.

Вода подаватиметься в місто з пониженим тиском з 08:00 до 12:00.

Також у зв’язку з проведенням ремонтних робіт енергетиками об'єкти КП "Міськводоканал" будуть тимчасово переведені на аварійно-резервне живлення.

"На жаль, завтра із шостої ранку до 16:00 у місті Суми буде відсутнє електропостачання. Працівники обленерго будуть займатися відновленням", - повідомив Кобзар.

Нагадаємо, екс-очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що, якщо літо в Україні буде дуже спекотним, доведеться обмежувати електроенергію.

Через зруйновану генерацію тривала спека понад +35°C гарантовано призведе до обмежень споживання електроенергії - самого лише імпорту не вистачить.