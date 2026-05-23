Сумы завтра на 10 часов останутся без света: в чем причина
В воскресенье, 24 мая, Сумы останутся на 10 часов без электроэнергии из-за восстановительных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. городского головы Сум, секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря.
"К сожалению, завтра с шести утра до 16:00 в городе Сумы будет отсутствовать электроснабжение. Работники облэнерго будут заниматься восстановлением", - сообщил Кобзарь.
Он призвал сумчан заблаговременно зарядить гаджеты.
Также в связи с проведением ремонтных работ энергетиками объекты КП "Горводоканал" будут временно переведены на аварийно-резервное питание.
Вода будет подаваться в город с пониженным давлением с 08:00 до 12:00.
Из-за обесточивания подкачивающих насосов ЦТП водоснабжение верхних этажей многоэтажек может быть затруднено. Поэтому жителям рекомендуют сделать запас воды уже сегодня.
Водоснабжение в обычном режиме будет восстановлено после завершения работ.
