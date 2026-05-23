ua en ru
Сб, 23 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Сумы завтра на 10 часов останутся без света: в чем причина

11:20 23.05.2026 Сб
1 мин
Жителей призвали зарядить гаджеты и запастись водой
aimg Татьяна Степанова
Сумы завтра на 10 часов останутся без света: в чем причина Фото: Сумы завтра на 10 часов останутся без света (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В воскресенье, 24 мая, Сумы останутся на 10 часов без электроэнергии из-за восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. городского головы Сум, секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря.

"К сожалению, завтра с шести утра до 16:00 в городе Сумы будет отсутствовать электроснабжение. Работники облэнерго будут заниматься восстановлением", - сообщил Кобзарь.

Он призвал сумчан заблаговременно зарядить гаджеты.

Также в связи с проведением ремонтных работ энергетиками объекты КП "Горводоканал" будут временно переведены на аварийно-резервное питание.

Вода будет подаваться в город с пониженным давлением с 08:00 до 12:00.

Из-за обесточивания подкачивающих насосов ЦТП водоснабжение верхних этажей многоэтажек может быть затруднено. Поэтому жителям рекомендуют сделать запас воды уже сегодня.

Водоснабжение в обычном режиме будет восстановлено после завершения работ.

Напомним, экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина заявил, что, если лето в Украине будет очень жарким, придется ограничивать электроэнергию.

Из-за разрушенной генерации длительная жара свыше +35°C гарантированно приведет к ограничениям потребления электроэнергии - одного лишь импорта не хватит.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумы Электроэнергия Отключения света
Новости
ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС
ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС
Аналитика
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами