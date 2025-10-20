ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Суми залишились без світла та води в частині районів: що відомо

Суми, Понеділок 20 жовтня 2025 12:31
UA EN RU
Суми залишились без світла та води в частині районів: що відомо Фото: Суми залишились без світла 20 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У понеділок, 20 жовтня, частина районів Сум залишилася без електропостачання. Внаслідок знеструмлення також немає води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними журналістів, електрику вимкнули приблизно о 11 годині. Як уточнили в АТ "Сумиобленерго", відключення спричинені плановими ремонтними роботами.

Через аварійні відключення на проспекті Лушпи, вулиці Харківській та в районі Хіммістечка рух тролейбусів відбувається з порушенням графіка.

Також тимчасово знеструмлений один із водозаборів Сум, що пов’язано з роботами енергетиків. Водопостачання відновлять після завершення ремонтних заходів.

Відключення світла у Сумській області

Російські війська систематично атакують енергетичну інфраструктуру Сумської області, через що населення залишається без світла.

Через знеструмлення також спостерігаються проблеми з водопостачання, зв’язком та не працює громадський транспорт.

Наприклад, 18 жовтня у Сумській області були запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії для першої та другої черг споживачів.

17 жовтня, російські війська атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях України, серед них й у Сумській області.

Після цього було запроваджено аварійні відключення електроенергії за розпорядженням "Укренерго".

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Відключеня світла
Новини
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів