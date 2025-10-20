Суми залишились без світла та води в частині районів: що відомо
У понеділок, 20 жовтня, частина районів Сум залишилася без електропостачання. Внаслідок знеструмлення також немає води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними журналістів, електрику вимкнули приблизно о 11 годині. Як уточнили в АТ "Сумиобленерго", відключення спричинені плановими ремонтними роботами.
Через аварійні відключення на проспекті Лушпи, вулиці Харківській та в районі Хіммістечка рух тролейбусів відбувається з порушенням графіка.
Також тимчасово знеструмлений один із водозаборів Сум, що пов’язано з роботами енергетиків. Водопостачання відновлять після завершення ремонтних заходів.
Відключення світла у Сумській області
Російські війська систематично атакують енергетичну інфраструктуру Сумської області, через що населення залишається без світла.
Через знеструмлення також спостерігаються проблеми з водопостачання, зв’язком та не працює громадський транспорт.
Наприклад, 18 жовтня у Сумській області були запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії для першої та другої черг споживачів.
17 жовтня, російські війська атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях України, серед них й у Сумській області.
Після цього було запроваджено аварійні відключення електроенергії за розпорядженням "Укренерго".