Сумы остались без света и воды в части районов: что известно

Сумы, Понедельник 20 октября 2025 12:31
Сумы остались без света и воды в части районов: что известно Фото: Сумы остались без света 20 октября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В понедельник, 20 октября, часть районов Сум осталась без электроснабжения. Вследствие обесточивания также нет воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

По данным журналистов, электричество выключили примерно в 11 часов. Как уточнили в АО "Сумыоблэнерго", отключения вызваны плановыми ремонтными работами.

Из-за аварийных отключений на проспекте Лушпы, улице Харьковской и в районе Химгородка движение троллейбусов происходит с нарушением графика.

Также временно обесточен один из водозаборов Сум, что связано с работами энергетиков. Водоснабжение восстановят после завершения ремонтных мероприятий.

Отключение света в Сумской области

Российские войска систематически атакуют энергетическую инфраструктуру Сумской области, из-за чего население остается без света.

Из-за обесточивания также наблюдаются проблемы с водоснабжением, связью и не работает общественный транспорт.

Например, 18 октября в Сумской области были введены графики аварийных отключений электроэнергии для первой и второй очередей потребителей.

17 октября, российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины, в том числе и в Сумской области.

После этого были введены аварийные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго".

Сумы Отключения света
