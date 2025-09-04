Суми та район частково знеструмлені після російського удару

У Сумах та частині Сумського району через російський удар по критичній інфраструктурі сталося знеструмлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Сумської міської ради та "Сумиобленерго".
За даними міськради, унаслідок удару армією РФ по критичній інфраструктурі Сум був частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району.
"Перерва в розподілі електроенергії тимчасова", - повідомили в "Сумиобленерго".
Водночас енергетики наголосили, що працюють над відновленням електропостачання.
Оновлено о 14:28.
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що сьогодні ворог знову атакував Сумську громаду ударними безпілотниками.
Повідомляється, що частину ворожих цілей українські захисники знищили, однак деякі завдали шкоди. Є влучання по обʼєктах критичної та промислової інфраструктури.
Як виявилось, під час збиття одного з дронів уламками був поранений цивільний чоловік. Його госпіталізували, медики наразі надають необхідну допомогу.
Григоров зауважив, що внаслідок ворожих ударів здійнялися пожежі, а також з'явились перебої в роботі енергосистеми.
"Ворог намагається залишити людей без світла. Дякую нашим захисникам за знищені цілі та всім службам і енергетикам, які працюють над ліквідацією наслідків. Загроза атак ворога залишається. Закликаю мешканців реагувати на сигнали тривоги та бути максимально обережними під час небезпеки", - наголосив глава ОВА.
Оновлено о 14:42.
Міненерго України повідомило, що сьогодні, 4 вересня, Росія атакувала енергетичні об'єкти Сумської області.
Зокрема, під дроновим обстрілом опинилася інфраструктура Сум, і наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
"Ремонтні бригади продовжують працювати на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми", - додали в міністерстві.
Варто зауважити, що вже понад рік російські окупанти активно атакують Сумську область. Сьогоднішній день не став винятком. Від ранку 4 вересня російські окупанти пустили ворожі дрони різних типів в напрямку області.
За сьогоднішню добу по різних районах Сумської області вже 15 разів лунав сигнал повітряної тривоги. Громадян попереджали про небезпеку ударів ворожими "Шахедами".
Варт зазначити, що цієї ночі російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". Відразу у низці областей було оголошено повітряну тривогу.
До цього значна атака на Суми відбулась 2 вересня. Як результат нічного обстрілу Сум:
В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомляв про вибухи та публікував відео, де було видно пожежу.
За його словами, було влучання ворожого безпілотника по нежитловому приміщенню. Як згодом виявилось, серед постраждалих була також й 14-річна дитина.