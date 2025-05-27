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Суми під подвійним ударом: росіяни влучили у підприємство, зруйновані будинки (фото)

Вівторок 27 травня 2025 09:00
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Суми під подвійним ударом: росіяни влучили у підприємство, зруйновані будинки (фото) Фото: наслідки удару по Сумах у ніч 27 травня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на 27 травня двічі вдарила по місту Суми. Окупанти використали дрон та авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря та ДСНС України.

Спочатку, близько 01:30, ворог дроном вдарив по території одного з промислових підприємств. Там сталась пожежа, та було пошкоджено транспортні засоби.

А близько 04:30 Суми знову були атаковані - цього разу авіаударом. У результаті пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, один двоповерховий житловий будинок і декілька автівок.

Фото: наслідки удару по Сумах у ніч 27 травня (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, вчора російська армія вдень завдала удару по селу у Сумській області. Окупанти використали касетні боєприпаси.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення Сумської області заради буферної зони. При цьому голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що російські терористи не мають достатньо сил та засобів для масованого наступу на Сумську область. Він зауважив, що нині операції ворога на рівні стратегічного розгортання військ.

Попри це росіяни не припиняють удари по області. Так, нещодавно ворог завдав ракетного удару по стрільбищу у Сумській області. Як результат - жертви й поранені серед українських воїнів.

Водночас, за словами голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, російські війська захопили кілька прикордонних сіл у Сумській області. Збройні сили тримають оборону та не дозволяють ворогу просуватися.

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