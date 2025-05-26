РФ вдарила касетними боєприпасами по селу на Сумщині: відео наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що російські терористи не мають достатньо сил та засобів для масованого наступу на Сумську область . Він зауважив, що нині операції ворога на рівні стратегічного розгортання військ.

Раніше ми писали, що за даними Інституту вивчення війни, російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення Сумської області заради буферної зони.

Внаслідок обстрілу спалахнули чотири господарські будівлі. Пожежа ліквідована. За попередніми даними - загинула одна людина, ще двоє - поранені.

За даними ДСНС, під обстріл потрапило одне з сіл Миколаївської громади Сумської області. Ворог застосував касетні боєприпаси.

Попри це росіяни не припиняють удари по області. Так, нещодавно ворог завдав ракетного удару по стрільбищу у Сумській області. Як результат - жертви й поранені серед українських воїнів.

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