Сумы находятся под массированной атакой дронов: известно о попадании и пожаре

Понедельник 25 августа 2025 00:53
Сумы находятся под массированной атакой дронов: известно о попадании и пожаре Иллюстративное фото: Сумы атаковали "Шахеды" 25 августа (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия массированно атакует город Сумы ударными дронами типа "Шахед". Были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

"Сейчас город Сумы находится под одной из крупнейших атак вражеских БПЛА. Те взрывы, которые вы слышали предыдущие, это пролеты по одному из старостатов", - сообщил Кобзарь.

По его словам, в месте попадания произошел пожар. О пострадавших не сообщалось.

Он также предупредил о повторной угрозе ударов БПЛА, поэтому местных жителей при возможности просят находиться в безопасных городах.

Обновлено в 01:00

В то же время, начальник Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что массированная атака РФ по Сумской области продолжается почти сутки.

"Опять вражеские БпЛА ударили по территории Сумской общины. Также есть попадания на территории Роменской громады", - сообщил он.

Предварительно в обеих общинах без жертв, информация о пострадавших уточняется.

На местах попаданий - продолжается обследование и ликвидация последствий.
Вражеские атаки дронами

Напомним, вечером воскресенья, 24 августа, российская армия снова запустила ударные дроны типа "Шахед" по территории Украины. Они заходили в воздушное пространство Украины с северного направления.

Уже сообщалось о взрывах в Харькове. Однако по состоянию на 00:50 не сообщалось о пострадавших или разрушениях.
Напомним, что ночью 24 августа, в украинском городе Сумы прогремели взрывы. Регион находился под атакой российских ударных дронов типа "Шахед".

По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, последствия атак на город выясняются.

