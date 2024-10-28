UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Суми без опалення через перебої зі світлом: коли повернуть тепло

Фото: Опалення у Сумах (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Жителі Сум у понеділок, 28 жовтня, залишилися без опалення. Котельні зупинилися через відсутність світла у місті.

РБК-Україна повідомляє, коли повернуть тепло сумчанам із посиланням на коментар Сумської міської ради "Суспільному.Суми".

Внаслідок повітряних ударів по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури 28 жовтня у Сумській області виникли перебої з електропостачанням, зокрема, у місті Суми. Це призвело до зупинки місцевих котелень. Частина містян залишилася без тепла та гарячої води.

У міськраді повідомили, що подачу гарячої води та опалення у місті планують відновити до вечора понеділка.

Нагадаємо, 28 жовтня у Полтавській та Сумській областях запровадили графіки аварійних відключень електроенергії через чергові удари росіян по енергетичних об'єктах. Зокрема, у Сумській області ГАВ застосовують у Конотопському та Роменському районах.

Раніше РБК-Україна розповідало, що тепло в оселі жителів Сум почали подавати із минулого понеділка, 21 жовтня. До цього опалення почали вмикати для об’єктів соціальної сфери – лікарень, шкіл та дитячих садочків.

Зазначимо, з початком опалювального сезону багато хто стикається з проблемою, коли опалення, хоч і ввімкнене, але батареї залишаються ледь теплими або зовсім холодними. Причини можуть бути різні – від повітряних пробок до серйозних несправностей у системі циркуляції тепла. РБК-Україна розповідало, що робити, щоб усунути проблеми із опаленням у квартирі або в будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьОпалювальный сезонВодопостачання