Сумы без отопления из-за перебоев со светом: когда вернут тепло

Напомним, 28 октября в Полтавской и Сумской областях ввели графики аварийных отключений электроэнергии из-за очередных ударов россиян по энергетическим объектам. В частности, в Сумской области ГАО применяются в Конотопском и Роменском районах.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что тепло в доме жителей Сум начали подавать с минувшего понедельника, 21 октября. До этого отопление начали включать для объектов социальной сферы – больниц, школ и детских садов.

Отметим, с началом отопительного сезона многие сталкиваются с проблемой, когда отопление, хоть и включено, но батареи остаются едва теплыми или совсем холодными. Причины могут быть разными – от воздушных пробок до серьезных неисправностей в системе циркуляции тепла. РБК-Украина рассказывало, что делать, чтобы устранить проблемы с отоплением в квартире или доме.

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