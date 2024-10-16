У Сумах назвали дату початку опалювального сезону: коли у квартири почнуть подавати тепло

У Сумах визначилися, коли увімкнуть опалення у місті. Спочатку тепло почнуть подавати до закладів соціальної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря .

Водночас жителям багатоквартирних будинків обіцяють почати подавати тепло в оселі з понеділка, 21 жовтня.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Сумської міської територіальної громади рекомендує почати подавати тепло до закладів соціальної сфери: лікарень, шкіл та дитячих садочків. Опалення почнуть вмикати після отримання відповідних заявок від керівників цих закладів відповідно до актів готовності.

Коли почнеться опалювальний сезон у різних регіонах України

РБК-Україна раніше розповідало, коли почнуть подавати тепло в оселі жителів різних областей. Опалювальний сезон у більшості регіонів нашої країни обіцяють розпочати, коли середньодобова температура повітря продовж трьох днів поспіль не буде перевищувати +8°C.

Деякі регіони вже назвали конкретні дати. Так, у Тернополі опалювальний сезон стартує 16 жовтня. Виконавчий комітет міської ради ухвалив це рішення через зниження середньодобової температури.

У понеділок, 14 жовтня опалення почали вмикати у Борисполі. Також тепло вже подають у Вінниці та у Чернігові.

Влада Харкова заявляє, що тепломережі міста повністю готові до початку опалювального сезону. Тепло ж в оселі містян почнуть подавати, коли середньодобова температура повітря почне знижуватися.

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