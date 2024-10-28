Суми без опалення через перебої зі світлом: коли повернуть тепло

Жителі Сум у понеділок, 28 жовтня, залишилися без опалення. Котельні зупинилися через відсутність світла у місті.

У міськраді повідомили, що подачу гарячої води та опалення у місті планують відновити до вечора понеділка.

Внаслідок повітряних ударів по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури 28 жовтня у Сумській області виникли перебої з електропостачанням, зокрема, у місті Суми. Це призвело до зупинки місцевих котелень. Частина містян залишилася без тепла та гарячої води.

Нагадаємо, 28 жовтня у Полтавській та Сумській областях запровадили графіки аварійних відключень електроенергії через чергові удари росіян по енергетичних об'єктах. Зокрема, у Сумській області ГАВ застосовують у Конотопському та Роменському районах.

Раніше РБК-Україна розповідало, що тепло в оселі жителів Сум почали подавати із минулого понеділка, 21 жовтня. До цього опалення почали вмикати для об’єктів соціальної сфери – лікарень, шкіл та дитячих садочків.

Зазначимо, з початком опалювального сезону багато хто стикається з проблемою, коли опалення, хоч і ввімкнене, але батареї залишаються ледь теплими або зовсім холодними. Причини можуть бути різні – від повітряних пробок до серйозних несправностей у системі циркуляції тепла. РБК-Україна розповідало, що робити, щоб усунути проблеми із опаленням у квартирі або в будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.