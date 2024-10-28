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Сумы без отопления из-за перебоев со светом: когда вернут тепло

Понедельник 28 октября 2024 14:51
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Сумы без отопления из-за перебоев со светом: когда вернут тепло Фото: Отопление в Сумах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Жители Сум в понедельник, 28 октября, остались без отопления. Котельные остановились из-за отсутствия света в городе.

РБК-Украина сообщает, когда вернут тепло сумчанам со ссылкой на комментарий Сумского городского совета "Суспільному.Суми".

В результате воздушных ударов по энергетическим объектам критической инфраструктуры 28 октября в Сумской области возникли перебои с электроснабжением, в частности, в городе Сумы. Это привело к остановке местных котельных. Часть горожан осталась без тепла и горячей воды.

В горсовете сообщили, что подачу горячей воды и отопления в городе планируют возобновить к вечеру понедельника.

Напомним, 28 октября в Полтавской и Сумской областях ввели графики аварийных отключений электроэнергии из-за очередных ударов россиян по энергетическим объектам. В частности, в Сумской области ГАО применяются в Конотопском и Роменском районах.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что тепло в доме жителей Сум начали подавать с минувшего понедельника, 21 октября. До этого отопление начали включать для объектов социальной сферы – больниц, школ и детских садов.

Отметим, с началом отопительного сезона многие сталкиваются с проблемой, когда отопление, хоть и включено, но батареи остаются едва теплыми или совсем холодными. Причины могут быть разными – от воздушных пробок до серьезных неисправностей в системе циркуляции тепла. РБК-Украина рассказывало, что делать, чтобы устранить проблемы с отоплением в квартире или доме.

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Сумская область Отопительный сезон Водоснабжение
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