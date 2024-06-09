Суми частково залишилися без електроенергії через аварію

Нагадаємо, наприкінці травня Суми залишилися без електроенергії внаслідок атаки дронів "Шахед" по енергооб'єктах Конотопа і Шостки.

Тим часом упродовж суботи, 8 червня, енергетики відновили постачання світла тисячам помешкань у Донецькій та Дніпропетровській областях.

У понеділок, 10 червня, в Україні знову вимикатимуть електроенергію для промислових і побутових споживачів через зростання споживання на початку робочого тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.