Суми не отримують електроенергію через нічну атаку ворога, - МВА

В місті Суми у ніч проти 22 травня сталося відключення світла внаслідок російської атаки на енергооб'єкти. Перед тим стало відомо про ворожі удари "Шахедами" по енергооб'єктах Конотопа та Шостки Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал начальника Сумської міської військової адміністрації (МВА) Олексія Дрозденка.

Зазначається, що наразі обласний центр не отримує електроенергію.

В місті забезпечується живлення об'єктів критичної інфраструктури.

"У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру", - розповів чиновник.

Нічні удари "Шахедами"

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 травня російські окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" по території України, в кількох областях була оголошена повітряна тривога.

Близько опівночі в мережі писали, що БПЛА противника прямували у бік Конотопа та Шостки Сумської області, де пролунали вибухи. Крім того, стало відомо про вибух в Полтавському районі під час повітряної тривоги.

Пізніше в Сумській ОВА розповіли, що росіяни вдарили "Шахедами" по енергетичних об'єктах Конотопа та Шостки Сумської області. Внаслідок атаки у населених пунктах є знеструмлення.