В Україні в понеділок будуть вимикати світло: "Укренерго" назвало час і причину

Завтра, 10 червня, в Україні знову будуть введені графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Завтра, 10 червня, по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00", - повідомили в компанії.

Укренерго пояснило, що причина відключень цього разу - зростання споживання на початку робочого тижня.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде", - додали в компанії.