Сумы частично остались без электроэнергии из-за аварии

В Сумах частично исчезла электроэнергия из-за аварии на энергетическом оборудовании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумского горсовета.
Отмечается, что из-за аварийной ситуации на оборудовании в части города исчезла электроэнергия.
По некоторым адресам отключилось электроснабжение на водозаборах, что привело к прекращению водоснабжения.
Энергетики и соответствующие службы работают над оперативным возобновлением подачи электроэнергии.
Напомним, в конце мая Сумы остались без электроэнергии в результате атаки дронов "Шахед" по энергообъектам Конотопа и Шостки.
Тем временем в течение субботы, 8 июня, энергетики возобновили поставки света тысячам домов в Донецкой и Днепропетровской областях.
В понедельник, 10 июня, в Украине снова будут отключать электроэнергию для промышленных и бытовых потребителей из-за роста потребления в начале рабочей недели.
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