Сумы частично остались без электроэнергии из-за аварии

Напомним, в конце мая Сумы остались без электроэнергии в результате атаки дронов "Шахед" по энергообъектам Конотопа и Шостки.

Тем временем в течение субботы, 8 июня, энергетики возобновили поставки света тысячам домов в Донецкой и Днепропетровской областях.

В понедельник, 10 июня, в Украине снова будут отключать электроэнергию для промышленных и бытовых потребителей из-за роста потребления в начале рабочей недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.