За день енергетики повернули світло 30 тисячам родин, - ДТЕК

Протягом суботи енергетики ДТЕК відновили постачання світла майже для 30 тисяч родин Дніпропетровщини та Донеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Ворог подовжує щоденні атаки півдня Дніпропетровщини дронами та артилерією. За добу, 8 червня, енергетикам ДТЕК Дніпровські електромережі вдалося поновити роботу мереж для 28 523 родин, оселі яких були знеструмлені в результаті обстрілів напередодні. Наразі електропостачання в регіоні повністю відновлено", - повідомляють у ДТЕК.

На Донеччині також продовжує зберігатися важка ситуація. Тут через обстріли щодня над відновленнями в області працює близько 70 бригад енергокомпанії. За добу їм вдалося повернути світло понад 1 тис. родин

Енергетики не завжди мають доступ до місць проведення робіт через безпекову ситуацію. Вони обов’язково повернуть світло всім жителям прифронтових регіонів, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, з початку року енергетики ДТЕК повернули світло понад 2,4 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.