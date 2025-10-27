Суми частково залишились без світла через атаки РФ: що відомо

"Унаслідок ворожих атак частина Сумської громади залишилася без електроенергії", - йдеться у повідомленні.

За словами Кобзаря, аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім споживачам. Енергетики роблять усе можливе, аби світло повернулося у домівки мешканців у найкоротші терміни.

У "Сумиобленерго" повідомили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень електроенергії.

Наразі вони діють для споживачів 1, 2, 3 та 4 черг.

Як пояснили у компанії, графіки аварійних відключень застосовуються лише у випадках, коли потрібно терміново знизити навантаження на енергосистему. Це відбувається в екстрених ситуаціях, тому тривалість знеструмлення передбачити неможливо.

Такі графіки відрізняються від погодинних відключень, під час яких заздалегідь визначено часові рамки.

У "Сумиобленерго" наголосили, що нинішні обмеження мають суто аварійний характер і запроваджуються для стабілізації роботи енергосистеми області.