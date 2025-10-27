Сумы частично остались без света из-за атак РФ: что известно

"В результате вражеских атак часть Сумской громады осталась без электроэнергии", - говорится в сообщении.

По словам Кобзаря, аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем потребителям. Энергетики делают все возможное, чтобы свет вернулся в дома жителей в кратчайшие сроки.

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Сейчас они действуют для потребителей 1, 2, 3 и 4 очередей.

Как пояснили в компании, графики аварийных отключений применяются только в случаях, когда нужно срочно снизить нагрузку на энергосистему. Это происходит в экстренных ситуациях, поэтому продолжительность обесточивания предусмотреть невозможно.

Такие графики отличаются от почасовых отключений, при которых заранее определены временные рамки.

В "Сумыоблэнерго" подчеркнули, что нынешние ограничения носят сугубо аварийный характер и вводятся для стабилизации работы энергосистемы области.