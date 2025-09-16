Суми атакували російські "Шахеди": у місті частково зникло світло

Нічний обстріл росіян

В ніч на 16 вересня російські терористи атакують Україну ракетами і дронами "Шахед".

Внаслідок удару в Запоріжжі зруйновано житлові будинки, спалахнули пожежі та загинула людина.

Крім того, загарбники обстріляли фермерське господарство в Миколаївській області. Загинув тракторист, що працював у полі.