Сумы атаковали российские "Шахеды": в городе частично исчез свет

Российские военные ударили "Шахедами" по Сумах. В результате атаки город частично обесточен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Сумы и Воздушные силы ВСУ.
В 02:28 военные сообщили о движении в направлении города вражеских беспилотников.
Около 02:30 в Сумах прогремел взрыв.
В 02:42 был слышен повторный взрыв, после чего в некоторых районах города исчезла электроэнергия.
В ночь на 16 сентября российские террористы атакуют Украину ракетами и дронами "Шахед".
В результате удара в Запорожье разрушены жилые дома, вспыхнули пожары и погиб человек.
Кроме того, захватчики обстреляли фермерское хозяйство в Николаевской области. Погиб тракторист, работавший в поле.