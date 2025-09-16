Сумы атаковали российские "Шахеды": в городе частично исчез свет

Ночной обстрел россиян

В ночь на 16 сентября российские террористы атакуют Украину ракетами и дронами "Шахед".

В результате удара в Запорожье разрушены жилые дома, вспыхнули пожары и погиб человек.

Кроме того, захватчики обстреляли фермерское хозяйство в Николаевской области. Погиб тракторист, работавший в поле.