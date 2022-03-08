UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Сумах жертвами ночного авиаудара стали 7 взрослых и 2 детей, - ГСЧС

Автор: Владимир Костырин

В Сумах в результате ночного авианалета и бомбардировки российскими оккупантами жилого сектора погибли девять человек, среди которых - двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГСЧС.

Враг совершил атаку с воздуха по жилым домам на улицах Роменская и Спартака около одиннадцати вечера 7 марта.

Спасатели на месте происшествия разбирали разрушенные конструкции домов, а также потушили пожар.

"Из-под завалов извлекали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС рассказали, что одну женщину, которую завалило обломками, удалось деблокировать, после чего травмированную передали медикам.

Спасатели опубликовали видео с места и показали руины, в которые превратились дома в жилом секторе Сум после налета российской авиации и бомбардировки.

Видео: последствия российского авиаудара по жилым домам в Сумах

Ранее сообщалось, что ночью 8 марта в результате российских ударов и обстрелов Харькова в городе произошли десятки пожаров, погибли не менее 4 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыГСЧСВойна России против Украины