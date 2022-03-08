Российские самолеты начали бомбить жилые дома в Сумах и Ахтырке
Фото: российские самолеты начали бомбить жилые дома в Сумах и Ахтырке (t.me/Zhyvytskyy)
Вражеские российские самолеты 7 марта начали бомбить жилые кварталы в Сумах и Ахтырке. Враг уничтожил дом в селе Битиця.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
Информация о погибших и раненых постоянно обновляется. В то же время спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожары. Медики тоже выполняют свою работу.
"Так на самом деле выглядит "русский мир". Мы не простим этого никогда!", - написал Живицкий.
Ранее сообщалось, что 28 февраля в ходе войны России против Украины была подорвана нефтебаза в Ахтырке. На месте инцидента возник масштабный пожар.
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