У Сумах жертвами нічного авіаудару стали 7 дорослих і 2 дітей, - ДСНС

Ворог здійснив атаку з повітря по житлових будинках на вулицях Роменська і Спартака близько одинадцятої вечора 7 березня.

Рятувальники на місці події розбирали зруйновані конструкції будинків, а також загасили пожежу.

"З-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини", - йдеться в повідомленні.

Також у ДСНС розповіли, що одну жінку, яку завалило уламками, вдалося деблокувати, після чого травмовану передали медикам.

Рятувальники опублікували відео з місця і показали руїни, на які перетворилися будинки в житловому секторі Сум після нальоту російської авіації та бомбардування.

Відео: наслідки російського авіаудару по житлових будинках у Сумах