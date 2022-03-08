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У Сумах жертвами нічного авіаудару стали 7 дорослих і 2 дітей, - ДСНС

Автор: Володимир Костирін

У Сумах внаслідок нічного авіанальоту і бомбардування російськими окупантами загинули дев'ятеро людей, серед яких - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДСНС.

Ворог здійснив атаку з повітря по житлових будинках на вулицях Роменська і Спартака близько одинадцятої вечора 7 березня.

Рятувальники на місці події розбирали зруйновані конструкції будинків, а також загасили пожежу.

"З-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини", - йдеться в повідомленні.

Також у ДСНС розповіли, що одну жінку, яку завалило уламками, вдалося деблокувати, після чого травмовану передали медикам.

Рятувальники опублікували відео з місця і показали руїни, на які перетворилися будинки в житловому секторі Сум після нальоту російської авіації та бомбардування.

Відео: наслідки російського авіаудару по житлових будинках у Сумах

Раніше повідомлялося, що вночі 8 березня в результаті російських ударів і обстрілів Харкова в місті сталися десятки пожеж, загинули щонайменше 4 людини.

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СумиДСНСВійна Росії проти України