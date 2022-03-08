ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из-за ударов по Харькову произошли десятки пожаров, погибли не менее 4 человек

Новина українською →
Харьков, Вторник 08 марта 2022 08:39
Из-за ударов по Харькову произошли десятки пожаров, погибли не менее 4 человек Фото: спасатели на месте пожаров в Харькове (t.me/dsns_telegram)
Автор: Илона Свиридова

В результате ударов и обстрелов Харькова в городе произошли десятки пожаров. На данный момент известно о гибели не менее 4 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что противник продолжил обстреливать и наносить воздушные удары по жилым кварталам и различным объектам Харькова, в результате чего зафиксировано множество разрушений и пожаров.

В частности, выгорела 9-этажка по улице Краснодарской - пожар охватил 27 квартир с 1-го по 9-й этажи. Площадь пожара составила более 1500 квадратных метров.

"Всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий. Было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС. Пожарные на пожарах и под завалами обнаружили тела 4 погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ходе боев под Харьковом ликвидировали российского генерала и нескольких старших офицеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать