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У Сумах закликали запастись водою: встигнути потрібно до 21:00

Вівторок 17 вересня 2024 17:32
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У Сумах закликали запастись водою: встигнути потрібно до 21:00 Фото: Запаси води (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Жителів Сум закликають запастися водою до 21:00 та попереджають про зупинку водопостачання.

РБК-Україна повідомляє про це із посиланням на Telegram в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

У КП "Місьководоканал" зазначають, що водозабори у місті із 17:00 до 21:00 подаватимуть воду населенню. Через складну ситуацію в енергетиці після 21:00 водопостачання припиниться і водонасосні станції наповнюватимуть резервуари.

Зазначимо, 17 вересня о 1:10 внаслідок авіаційного удару в Сумах було знеструмлено всі об'єкти водоканалу. Водопостачання перейшло на аварійно-резервне живлення, окрім насосів третього підйому центрального теплового пунтку. Водночас система водовідведення продовжувала функціонувати, а вода подавалася в місто з пониженим тиском.

Станом на 10:30 енергопостачання всіх водозаборів було відновлено, водонасосні станції почали працювати в звичайному режимі, і формувався нормативний тиск для подачі води в місто.

Після 13:00 через відключення електроенергії Токарівський і Тополянський водозабори подавали воду з пониженим тиском. Чотири інші водозабори (Лепехівський, Лучанський, Пришибський, Ново-Оболонський) були переведені на аварійне живлення і працюють над наповненням резервуарів чистої води. Після завершення цього процесу будуть увімкнені насоси другого підйому й водопостачання відновлять.

Раніше РБК-Україна розповідало, що минулої ночі Сумська область зазнала масованого авіаційного удару "шахедами". Під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури в Конотопському, Охтирському та Сумському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканали та лікарні. Зараз вони підключені до систем резервного живлення.

Після 13:00 росіяни здійснили ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Сум. Ситуація зі світлом у місті надзвичайно складна, розгорнуті пункти незламності.

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Сумська область Водопостачання
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