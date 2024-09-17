У Сумах закликали запастись водою: встигнути потрібно до 21:00

Жителів Сум закликають запастися водою до 21:00 та попереджають про зупинку водопостачання.

РБК-Україна повідомляє про це із посиланням на Telegram в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

У КП "Місьководоканал" зазначають, що водозабори у місті із 17:00 до 21:00 подаватимуть воду населенню. Через складну ситуацію в енергетиці після 21:00 водопостачання припиниться і водонасосні станції наповнюватимуть резервуари.

Зазначимо, 17 вересня о 1:10 внаслідок авіаційного удару в Сумах було знеструмлено всі об'єкти водоканалу. Водопостачання перейшло на аварійно-резервне живлення, окрім насосів третього підйому центрального теплового пунтку. Водночас система водовідведення продовжувала функціонувати, а вода подавалася в місто з пониженим тиском.

Станом на 10:30 енергопостачання всіх водозаборів було відновлено, водонасосні станції почали працювати в звичайному режимі, і формувався нормативний тиск для подачі води в місто.

Після 13:00 через відключення електроенергії Токарівський і Тополянський водозабори подавали воду з пониженим тиском. Чотири інші водозабори (Лепехівський, Лучанський, Пришибський, Ново-Оболонський) були переведені на аварійне живлення і працюють над наповненням резервуарів чистої води. Після завершення цього процесу будуть увімкнені насоси другого підйому й водопостачання відновлять.