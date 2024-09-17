В Сумах призвали запастись водой: успеть нужно до 21:00
Жителей Сум призывают запастись водой до 21:00 и предупреждают об остановке водоснабжения.
РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на Telegram и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.
В КП "Городокаканал" отмечают, что водозаборы в городе с 17:00 до 21:00 будут подавать воду населению. Из-за сложной ситуации в энергетике после 21:00 водоснабжение прекратится и водонасосные станции будут наполнять резервуары.
Отметим, 17 сентября в 1:10 в результате авиационного удара в Сумах были обесточены все объекты водоканала. Водоснабжение перешло на аварийно-резервное питание, кроме насосов третьего подъема центрального теплового пункта. В то же время система водоотвода продолжала функционировать, а вода подавалась в город с пониженным давлением.
По состоянию на 10:30 энергоснабжение всех водозаборов было возобновлено, водонасосные станции начали работать в обычном режиме и формировалось нормативное давление для подачи воды в город.
После 13:00 из-за отключения электроэнергии Токаровский и Тополянский водозаборы подавали воду с пониженным давлением. Четыре других водозабора (Лепеховский, Лучанский, Пришибской, Ново-Оболонский) были переведены на аварийное питание и работают над наполнением резервуаров чистой воды. После завершения этого процесса будут включены насосы второго подъема и водоснабжение возобновят.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что минувшей ночью Сумская область потерпела массированный авиационный удар "шахедами". Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах. В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканалы и больницы. В настоящее время они подключены к системам резервного питания.
После 13:00 россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Сум. Ситуация со светом в городе очень сложная, развернутые пункты несокрушимости.
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