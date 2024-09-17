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Росія атакувала у Сумській області об’єкти енергетичної системи

Вівторок 17 вересня 2024 09:25
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Росія атакувала у Сумській області об’єкти енергетичної системи Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Цієї ночі Сумська область зазнала масованого авіаційного удару ворожими дронами-камікадзе "Шахед". Ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Конотопському, Охтирському та Сумському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служб Сумської ОВА та "Сумиобленерго".

У результаті обстрілів було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканали та лікарні. Наразі вони підключені до систем резервного живлення.

Силами ППО над Сумщиною було збито 16 "Шахедів". Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання в постраждалих районах, включаючи Суми, Конотопський, Охтирський та інші райони.

Станом на 7 ранку 17 вересня 281 072 споживачі області залишаються без електроенергії. Фахівці АТ "Сумиобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням постачання.

Нічна атака на Україну

Масована атака ворога розпочалася ввечері 16 вересня. Близько опівночі повітряну тривогу оголосили в Києві, Київській та низці північних областей України. Під час цієї атаки ворог завдав ударів по Конотопу й Сумах.

Під час нічної атаки на Україну Росія запустила понад 50 ударних безпілотників. Протиповітряній обороні вдалось знищити 34 дрони.

Зазначимо, що останнім часом російські війська посилили використання дронів-камікадзе "Шахед". Причини такої активності ворожих атак пояснив експерт з авіації Костянтин Криволап у коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна.

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